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Росіянам нікого кидати на "звільнення" Донецької області, - Арестович

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Україна, П'ятниця 24 червня 2022 22:42
Росіянам нікого кидати на "звільнення" Донецької області, - Арестович Фото: Олексій Арестович, радник голови ОП (24tv ua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські війська зазнали великих втрат під Ізюмом у Харківській області, у них недостатньо особового складу для захоплення Донецької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника голови Офісу президента Олексія Арестовича в ефірі "Фейгін Live".

Він зазначив, що під Ізюмом українські військові влучили в польовий пункт управління одної з російських дивізій, якого тепер не існує.

Арестович додав, що російські війська зазнають численних втрат на цьому напрямку.

"Там тяжко наступати російським військам, втрати, втрати, втрати. Дуже сильно там болісно. Фізично нікого кидати на "звільнення" Донецької області", - сказав він.

Нагадаємо, росіяни тимчасово захопили Миколаївку в Донецькій області.

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Олексій Арестович Війна Росії проти України
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