РФ не будет запрещать въезд для украинцев, - МИД России

Фото: Мария Захарова (mid.ru)

Россия не намерена зеркально отвечать на последние запреты Киева

Российская Федерация не будет ограничивать въезд для украинцев, в том числе из-за военного положения. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

По ее словам, отвечать зеркально на все решения Киева "было бы нецелесообразно".

"Говорить о зеркальности просто страшно, потому что если кто-либо попробует повторить зеркально то, что происходит сейчас в Киеве, то это может привести к помешательству", - добавила Захарова.

Она также подчеркнула, что ограничения на въезд в национальном масштабе "могут привести к коллапсу".

Напомним, ранее стало известно, что Украина закрыла въезд для мужчин из России в возрасте 16-60 лет. По мнению президента Петра Порошенко, что эти меры должны помешать России формировать отряды частных армий на украинской территории.

Кроме того, он предложил ужесточить требования к регистрации россиян в десяти областях, где объявлено военное положение. Он также поручил силовым ведомствам подать соответствующие предложения в течение суток.