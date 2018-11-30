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Росіян будуть пускати до України тільки з гуманітарних причин, - Цигикал

Новини » Політика    30.11.2018 - 15:14
Росіян будуть пускати до України тільки з гуманітарних причин, - Цигикал
Фото: Петро Цигикал (facebook.com/mvs.gov.ua)

Чоловіків з РФ будуть пропускати в приватному порядку

У зв'язку з воєнним станом чоловіків з російським громадянством будуть пускати до України тільки з гуманітарних причин. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Держприкордонслужби Петра Цигикала.

За його словами, Державна прикордонна служба переведена в перший рівень боєготовності, кордон охороняється в посиленому режимі, також посилені наряди на кордоні з Росією й анексованим Кримом.

"У разі виникнення обстановки гуманітарного характеру громадян Російської Федерації, які їдуть, наприклад, на похорон або з якоюсь іншою гуманітарною метою, ми будемо пропускати", - додав Цигикал.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна закрила в'їзд для чоловіків з Росії у віці 16-60 років. На думку президента Петра Порошенка, що ці заходи повинні перешкодити РФ формувати загони приватних армій на українській території.

У той же час російська сторона заявила, що не буде вводити дзеркальні заходи.

"Говорити про дзеркальність просто страшно, тому що якщо будь-хто спробує повторити дзеркально те, що відбувається зараз у Києві, то це може призвести до божевілля", - додали в МЗС Росії.

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