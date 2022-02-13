Россиян и беларусов начали усиленно проверять на границе Украины, - источник

Россиян и беларусов дополнительно проверяют на въезде в Украину. Эти меры касаются граждан призовного возраста.

Об этом сообщил источник РБК-Украина в силовых структурах.

Источник уточнил, что под усиленный контроль попадают граждане РФ и Беларуси возрастом 18-60 лет. На границе проводят проверку намерений таких лиц для въезда в Украину.

"Прямого юридического запрета нет. Это обоснованная мера для недопущения въезда скажем так "нежелательных лиц", - объяснил собеседник.

Напомним, в последние дни усилилось напряжение вокруг угрозы нового вторжения России в Украину. Вчера в Харькове состоялось заседание СНБО, на котором, в частности обсуждалась ситуация вокруг границ Украины.

Как заявил в субботу президент Владимир Зеленский, Украина готова к любым "сюрпризам" со стороны любой границы.

Кроме того, командующий ВСУ и министр обороны заверили украинцев в готовности армии дать отпор войскам России.