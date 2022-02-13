ru ua
Вс, 13 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Россиян и беларусов начали усиленно проверять на границе Украины, - источник

Новина українською →
Украина, Воскресенье 13 февраля 2022 02:01
Россиян и беларусов начали усиленно проверять на границе Украины, - источник Фото: украинские пограничники усиленно проверяют россиян и беларусов (facebook.com/DPSUkraine)
Автор: Владислав Красинский

Россиян и беларусов дополнительно проверяют на въезде в Украину. Эти меры касаются граждан призовного возраста.

Об этом сообщил источник РБК-Украина в силовых структурах.

"Прямого юридического запрета нет. Это обоснованная мера для недопущения въезда скажем так "нежелательных лиц", - объяснил собеседник.

Источник уточнил, что под усиленный контроль попадают граждане РФ и Беларуси возрастом 18-60 лет. На границе проводят проверку намерений таких лиц для въезда в Украину.

Напомним, в последние дни усилилось напряжение вокруг угрозы нового вторжения России в Украину. Вчера в Харькове состоялось заседание СНБО, на котором, в частности обсуждалась ситуация вокруг границ Украины.

Как заявил в субботу президент Владимир Зеленский, Украина готова к любым "сюрпризам" со стороны любой границы.

Кроме того, командующий ВСУ и министр обороны заверили украинцев в готовности армии дать отпор войскам России.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вторжение России в Украину Граница с РФ Беларусь Российская Федерация Государственная пограничная служба
NEWS
Байден - Путину: США открыты к дипломатии, но готовы и к другим сценариям
Байден - Путину: США открыты к дипломатии, но готовы и к другим сценариям
DAILY
Налоги на зарплату. Готовы ли власти снизить ставки и в чем риски реформы
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Налоги на зарплату. Готовы ли власти снизить ставки и в чем риски реформы