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Зеленский об угрозе беспорядков в Украине: "сюрпризы" могут быть, но мы готовы

Новина українською →
Киев, Суббота 12 февраля 2022 14:32
Зеленский об угрозе беспорядков в Украине: "сюрпризы" могут быть, но мы готовы Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Президент Украины Владимир Зеленский ответил, могут ли произойти беспорядки внутри страны. По его словам, "сюрпризы" могут быть в любой момент.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на брифинг президента.

По его словам, Украина рассчитывает на свои силы.

"Мы с вами понимаем, что "сюрпризы" могут быть в любой момент. Такие вещи могут быть без предупреждений. Готовы к любым шагам с любой стороны и с любых границ", - заявил он.

Напомним, в Министерстве иностранных дел Украины сделали заявление относительно мер по противодействию агрессивным действиям России. В МИД заявили, что критически важно сохранять спокойствие, консолидироваться внутри страны.

Ранее глава МИД Дмитрий Кулеба назвал базовый сценарий РФ по Украине.

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