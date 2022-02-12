Зеленский об угрозе беспорядков в Украине: "сюрпризы" могут быть, но мы готовы
Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Президент Украины Владимир Зеленский ответил, могут ли произойти беспорядки внутри страны. По его словам, "сюрпризы" могут быть в любой момент.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на брифинг президента.
По его словам, Украина рассчитывает на свои силы.
"Мы с вами понимаем, что "сюрпризы" могут быть в любой момент. Такие вещи могут быть без предупреждений. Готовы к любым шагам с любой стороны и с любых границ", - заявил он.
Напомним, в Министерстве иностранных дел Украины сделали заявление относительно мер по противодействию агрессивным действиям России. В МИД заявили, что критически важно сохранять спокойствие, консолидироваться внутри страны.
Ранее глава МИД Дмитрий Кулеба назвал базовый сценарий РФ по Украине.