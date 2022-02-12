Зеленский об угрозе беспорядков в Украине: "сюрпризы" могут быть, но мы готовы

Президент Украины Владимир Зеленский ответил, могут ли произойти беспорядки внутри страны. По его словам, "сюрпризы" могут быть в любой момент.

По его словам, Украина рассчитывает на свои силы.

"Мы с вами понимаем, что "сюрпризы" могут быть в любой момент. Такие вещи могут быть без предупреждений. Готовы к любым шагам с любой стороны и с любых границ", - заявил он.