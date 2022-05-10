Россия из-за значительных потерь вывела из Харьковской области подразделения одной из бригад

Из-за значительных потерь на территории Харьковской области военное командование РФ вывело часть армии в район Белгорода для восстановления.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на пост Генштаба ВСУ в Facebook.

Враг и дальше терпит значительные потери в Украине. Весомая доля выживших военных РФ возвращаться не собираются и уже написали рапорты.

"Так, по имеющейся информации, подразделения 138-й отдельной механизированной бригады 6-й общевойсковой армии Западного военного округа из-за значительных потерь на территории Харьковской области выведены на восстановление с территории Украины в район города Белгород Российской Федерации. Значительная часть личного состава военной службы по контракту, что осталась, написала рапорты на увольнение", – говорится в сообщении.

Тем временем, по данным Генштаба, Россия увеличила темпы наступления на востоке Украины. Там агрессор наносит артиллерийские и бомбовые удары по всей фронтовой линии.