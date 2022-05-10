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Росія через значні втрати вивела з Харківщини підрозділи однієї з механізованих бригад

Фото: Російські військові в Україні (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Через значні втрати на території Харківської області військове командування РФ вивело частину армії у район Бєлгорода для відновлення.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на допис Генштабу ЗСУ у Facebook.

Ворог і далі зазнає значних втрат в Україні. Вагома частка військових РФ, які вижили, повертатися не збираються і вже написали рапорти.

"Так, за наявною інформацією, підрозділи 138-ї окремої механізованої бригади 6-ї загальновійськової армії Західного військового округу через значні втрати на території Харківської області виведені на відновлення з території України в район міста Бєлгород Російської Федерації. Значна частина особового складу військової служби за контрактом, яка залишилась, написала рапорти на звільнення", – йдеться в повідомленні.

Тим часом, за даними Генштабу, Росія збільшила темпи наступу на сході України. Там агресор завдає артилерійські та бомбові удари по всій лінії фронту.

До слова, Росія перекинула мобілізованих із "ЛДНР" під Харків.

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