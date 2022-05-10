ru ua
Вт, 10 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Россия продолжает накапливать силы под Харьковом. Перебросила мобилизованных из ОРДЛО

Новина українською →
Вторник 10 мая 2022 18:36
Россия продолжает накапливать силы под Харьковом. Перебросила мобилизованных из ОРДЛО Российские военные (GettyImages)
Автор: Татьяна Самарук

На Слобожанском направлении оккупанты активных наступательных действий не проводили. В частности, войска РФ продолжают перегруппировку своих подразделений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб.

Сообщается, что враг под Харьковом осуществляет инженерно-фортификационное оборудование передовых позиций, усиливает систему противовоздушной обороны, наращивает систему медицинского обеспечения.

Также с целью недопущения подразделений Сил обороны Украины и для усиления своих войск Россия переместила до пятисот мобилизованных лиц с временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей.

Ранее мы сообщали, что на Донбассе за сутки ВСУ отбили 15 атак врага и уничтожили 44 единицы техники.

Также в Пентагоне заявляли, что российские войска в Украине не подчиняются приказам идти в наступление.

Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!

Победа будет за нами! Слава Украине!

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы Украины Харьков Слобожанщина ОРДЛО
NEWS
"Хорошая мина при плохой игре": ОП против альтернативы членства Украины в ЕС
"Хорошая мина при плохой игре": ОП против альтернативы членства Украины в ЕС
DAILY
Олег Жданов: Война с Россией на месяцы, но не на годы
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Олег Жданов: Война с Россией на месяцы, но не на годы