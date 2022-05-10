Россия продолжает накапливать силы под Харьковом. Перебросила мобилизованных из ОРДЛО

На Слобожанском направлении оккупанты активных наступательных действий не проводили. В частности, войска РФ продолжают перегруппировку своих подразделений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб.

Также с целью недопущения подразделений Сил обороны Украины и для усиления своих войск Россия переместила до пятисот мобилизованных лиц с временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей.

Сообщается, что враг под Харьковом осуществляет инженерно-фортификационное оборудование передовых позиций, усиливает систему противовоздушной обороны, наращивает систему медицинского обеспечения.

Ранее мы сообщали, что на Донбассе за сутки ВСУ отбили 15 атак врага и уничтожили 44 единицы техники.

Также в Пентагоне заявляли, что российские войска в Украине не подчиняются приказам идти в наступление.

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