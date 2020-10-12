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Россия зеркально ответила Болгарии на выдворение дипломатов

Автор: РБК-Украина

Российская Федерация в рамках ответных мер объявила персонами нон грата двоих сотрудников посольства Болгарии в Москве. В сентябре прокуратура Болгарии обвинила двух российских дипломатов в шпионаже.

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Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел России.

Сегодня в российское внешнеполитическое ведомство был приглашен посол Болгарии в Москве Атанас Крыстин.

"Ему была вручена нота министерства об объявлении двоих сотрудников посольства Болгарии в Москве персонами нон грата", - говориться в сообщении.

В ведомстве также подчеркнули, что данный шаг является "ответной зеркальной мерой на ничем не мотивированное решение властей Болгарии выслать из страны в сентябре этого года двоих заместителей торгового представителя России в Софии".

Напомним, в конце сентября прокуратура Болгарии обвинила двух дипломатов из России в шпионаже. По версии прокуратуры, дипломаты собирали секретную информацию о болгарской армии и передавали ее разведке Российской Федерации.

Позже МИД Болгарии объявил двух российских дипломатов персонами нон грата и дал 72 часа, чтобы покинуть территорию страны.

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