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Росія дзеркально відповіла Болгарії на видворення дипломатів

Автор: РБК-Україна

Російська Федерація в рамках заходів оголосила персонами нон грата двох співробітників посольства Болгарії в Москві. У вересні прокуратура Болгарії звинуватила двох російських дипломатів у шпигунстві.

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Про це повідомляє прес-служба Міністерства закордонних справ Росії.

Сьогодні в російське зовнішньополітичне відомство був запрошений посол Болгарії в Москві Атанас Кристін.

"Йому була вручена нота міністерства про оголошення двох співробітників посольства Болгарії в Москві персонами нон грата", - говориться в повідомленні.

У відомстві також наголосили, що даний крок є "відповідною дзеркальною мірою на нічим не мотивоване рішення влади Болгарії вислати з країни у вересні цього року двох заступників торгового представника Росії в Софії".

Нагадаємо, в кінці вересня прокуратура Болгарії звинуватила двох дипломатів з Росії в шпигунстві. За версією прокуратури, дипломати збирали секретну інформацію про болгарської армії і передавали її розвідки Російської Федерації.

Пізніше МЗС Болгарії оголосив двох російських дипломатів персонами нон грата і дав 72 години, щоб покинути територію країни.

Прогноз погоди
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