Россия заявила США о "провокациях" Украины на Донбассе

Представители России и США обсудили Донбасс. Российский представитель заявил о "провокациях" Украины на востоке страны.

Об этом заявил замглавы Министерства иностранных дел РФ Сергей Рябков, сообщает агенство ТАСС .

По его словам, Россия предупредила США о последствиях "провокационного поведения Киева" на востоке Украины.

"У нас прошли контакты с администрацией США по ситуации в Донбассе. Мы исчерпывающим образом изложили американской стороне то, что происходит", - сказал он.

Ранее представитель Государственного департамента США Эдвард Прайс заявил, что Америка ведет переговоры с РФ из-за Украины. Вашингтон требует, чтобы Москва объяснила ситуацию с провокациями.