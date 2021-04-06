Росія заявила США про "провокації" України на Донбасі

Представники Росії і США обговорили Донбас. Російський представник заявив про "провокації" України на сході країни.
Про це заявив заступник голови Міністерства закордонних справ РФ Сергій Рябков, повідомляє агенство ТАСС.
За його словами, Росія попередила США про наслідки "провокаційної поведінки Києва" на сході України.
"У нас пройшли контакти з адміністрацією США щодо ситуації в Донбасі. Ми вичерпним чином виклали американській стороні те, що відбувається", - сказав він.
Раніше представник Державного департаменту США Едвард Прайс заявив, що Америка веде переговори з РФ через Україну. Вашингтон вимагає, щоб Москва пояснила ситуацію з провокаціями.
Нагадаємо, прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що стягування військ нібито не представляє ніякої загрози для України.
Він також заявив, що сьогодні на Донбасі починаються неконтрольовані перестрілки на лінії розмежування.