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Россия заявила о соблюдении режима прекращения огня в Нагорном Карабахе

Автор: Роман Тверденко

В Нагорном Карабахе соблюдается режим прекращения огня. Единственный эпизод его нарушения был зафиксирован 11 декабря.

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Об этом сообщает Министерство обороны России.

Режим тишины соблюдается по всей линии соприкосновения. Отмечается, что единственная ситуация его нарушения произошла 11 декабря, когда случился обстрел возле Гадрута.

В информационном бюллетене Минобороны РФ не упоминаются никакие нарушения в субботу, 12 декабря. Вчера Армения заявляла о наступлении Азербайджана на территории, которые по мирному соглашению остаются за ним. В Азербайджане опровергли это, отметив возможность провокаций со стороны самих армянских войск.

Сегодня Азербайджан подтвердил боевые действия возле Гадрута в пятницу, отметив, что они проводились в рамках вывода армянских отрядов из местных лесов.

Напомним, в пятницу парламент Азербайджана отменил военное положение в стране, которое было введено из-за начала конфликта в Нагорном Карабахе.

Конфликт в Нагорном Карабахе между Азербайджаном и Арменией вспыхнул 27 сентября и продолжался до 9 ноября. В ночь на 10 ноября стороны при посредничестве России подписали мирное соглашение.

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