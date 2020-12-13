Росія заявила про дотримання режиму припинення вогню в Нагірному Карабасі

В Нагірному Карабасі дотримується режим припинення вогню. Єдиний епізод його порушення було зафіксовано 11 грудня.

Про це повідомляє Міністерство оборони Росії.

Режим тиші дотримується по всій лінії зіткнення. Відзначається, що єдина ситуація його порушення відбулася 11 грудня, коли стався обстріл біля Гадрута.

В інформаційному бюлетені Міноборони РФ не згадуються ніякі порушення в суботу, 12 грудня. Вчора Вірменія заявляла про настання Азербайджану на території, які за мирною угодою, залишаються за ним. В Азербайджані спростували це, зазначивши можливість провокацій з боку самих вірменських військ.

Сьогодні Азербайджан підтвердив бойові дії біля Гадрута в п'ятницю, зазначивши, що вони проводилися в рамках виведення вірменських загонів з місцевих лісів.

Нагадаємо, в п'ятницю парламент Азербайджану скасував воєнний стан в країні, яке було введено з початку конфлікту в Нагірному Карабасі.

Конфлікт в Нагірному Карабаху між Азербайджаном і Вірменією спалахнув 27 вересня і тривав до 9 листопада. У ніч на 10 листопада боку за посередництва Росії підписали мирна угода.