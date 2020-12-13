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Росія заявила про дотримання режиму припинення вогню в Нагірному Карабасі

Автор: Роман Тверденко

В Нагірному Карабасі дотримується режим припинення вогню. Єдиний епізод його порушення було зафіксовано 11 грудня.

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Про це повідомляє Міністерство оборони Росії.

Режим тиші дотримується по всій лінії зіткнення. Відзначається, що єдина ситуація його порушення відбулася 11 грудня, коли стався обстріл біля Гадрута.

В інформаційному бюлетені Міноборони РФ не згадуються ніякі порушення в суботу, 12 грудня. Вчора Вірменія заявляла про настання Азербайджану на території, які за мирною угодою, залишаються за ним. В Азербайджані спростували це, зазначивши можливість провокацій з боку самих вірменських військ.

Сьогодні Азербайджан підтвердив бойові дії біля Гадрута в п'ятницю, зазначивши, що вони проводилися в рамках виведення вірменських загонів з місцевих лісів.

Нагадаємо, в п'ятницю парламент Азербайджану скасував воєнний стан в країні, яке було введено з початку конфлікту в Нагірному Карабасі.

Конфлікт в Нагірному Карабаху між Азербайджаном і Вірменією спалахнув 27 вересня і тривав до 9 листопада. У ніч на 10 листопада боку за посередництва Росії підписали мирна угода.

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