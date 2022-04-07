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Россия заявила о прекращении полномочий в Совете ООН по правам человека. Ее оттуда выгнали

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Москва, Четверг 07 апреля 2022 23:02
Россия заявила о прекращении полномочий в Совете ООН по правам человека. Ее оттуда выгнали Фото: Россия сумела снова удивить в дипломатии (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Министерство иностранных дел РФ объявило о прекращении членства в Совете ООН по правам человека. Правда, до этого Россию оттуда выгнали решением Генассамблеи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт российского МИД.

Россия решила досрочно прекратить полномочия в правовой структуре Объединенных Наций с 7 апреля. Дипломатическое ведомство назвало резолюцию Генеральной ассамблеи, предшествовавшей решению, "неправомерным и политически мотивированным шагом".

Упомянутая резолюция, по мнению российского МИДа, стала местью суверенному члену ООН за независимую внутреннюю и внешнюю политику. В заявлении также выразили сожаление в связи с тем, что "в современных условиях Совет фактически монополизирован одной группой государств, использующих ее в своих конъюнктурных целях".

В четверг Генассамблея Организации Объединенных Наций проголосовала за отстранение России от Совета по правам человека. Решение поддержали 93 государства.

К слову, Евросоюз одобрил новый пакет санкций против РФ с эмбарго на импорт угля.

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