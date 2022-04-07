ЕС одобрил пятый пакет санкций и эмбарго на российский уголь
Послы стран Евросоюза одобрили пятый пакет санкций против России. Ограничения включают запрет на импорт российского угля.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BFM TV.
По данным издания, переговоры о пятом пакете санкций и эмбарго на импорт российского угля продолжались несколько часов. В итоге стороны пришли к соглашению. Однако газ и нефть из России под ограничения не попали.
В пятый санкционный пакет включены российские бизнесмены, журналисты и военные. Кроме того, ограничения предусматривают запрет на поставку оружия в Россию.
Напомним, ранее агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило о планах ЕС одобрить запрет на импорт российского угля, но отстрочить на месяц вступление в силу эмбарго.
Отметим, накануне глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель анонсировал новые санкции против России, которые должны принять в ближайшие дни.
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