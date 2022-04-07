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Росія заявила про припинення повноважень у Раді ООН з прав людини. Насправді її звідти вигнали

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Москва, Четвер 07 квітня 2022 23:02
Росія заявила про припинення повноважень у Раді ООН з прав людини. Насправді її звідти вигнали Фото: Росія зуміла знову здивувати в дипломатії (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Міністерство закордонних справ РФ оголосило про припинення членства в Раді ООН з прав людини. Щоправда, до цього Росію звідти вигнали рішенням Генасамблеї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт російського МЗС.

Росія вирішила достроково припинити свої повноваження в правовій структурі Об'єднаних Націй з 7 квітня. Дипломатичне відомство назвало резолюцію Генеральної асамблеї, що передувала рішенню, "неправомірним іполітично мотивованим кроком".

Згадана резолюція, на думку російського МЗС, стала помстою суверенному члену ООН за незалежну внутрішню і зовнішню політику. У заяві також висловили жаль у зв'язку з тим, що "в сучасних умовах Рада фактично монополізована однією групою держав, які використовують її у своїх кон'юнктурних цілях".

У четвер Генасамблея Організації Об'єднаних Націй проголосувала за відсторонення Росії від Ради з прав людини. Рішення підтримали 93 держави.

До слова, Євросоюз схвалив новий пакет санкцій проти РФ із ембарго на імпорт вугілля.

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ООН Російська Федерація
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