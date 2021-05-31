Россия заявила о планах создать новые военные соединения для "ответа" НАТО

В России заявили, что создадут новые военные соединения у западных границ. Так они хотят "противостоять" НАТО.

Он уточнил, что это будет ответом на активность стран НАТО во главе с США, которые наращивают интенсивность полетов и присутствие боевых кораблей у российских границ.

"Действия наших западных коллег разрушают систему безопасности в мире и вынуждают нас принять меры адекватного противодействия. Мы постоянно совершенствуем боевой состав войск", - добавил министр.

В новые подразделения поставят современное вооружение и технику. Всего в этом году войска ЗВО планируют укомплектовать двумя тысячами единицами оружия.