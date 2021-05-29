Госдеп США просит 6 млрд долларов для сдерживания угроз за рубежом, в том числе РФ
Госдепартамент США запрашивает 6,1 млрд долларов на финансовую помощь иностранным государствам в военных целях. В частности, почти 300 млн долларов странам Евразии в целях противодействия угрозам из России.
В плане бюджета говорится, что этот запрос в случае его одобрения будет способствовать обеспечению безопасности граждан США за счет за счет усиления военной поддержки ключевых союзников США и правительств стран-партнеров, чтобы они могли способствовать региональной и глобальной стабильности и противодействовать транснациональным угрозам, включая терроризм и торговлю наркотиками, оружием и людьми.
В частности, в нем отмечается, что стратегические приоритеты в области безопасности в Евразии заключаются в противодействии российскому влиянию и агрессии посредством укрепления возможностей союзников и партнеров обеспечивать собственную защиту за счет улучшения взаимодействия с НАТО и другими Западными силами.
В число приоритетных получателей средств, согласно подготовленном администрацией США проекту бюджета, входят Украина, Грузия, Эстония, Латвия и Литва.
Кроме того, 112 млн долларов Госдеп просит выделить на обучение иностранных военных. Так, порядка 27 млн долларов предлагается направить в Европу и в Евразию, чтобы "усилить региональную безопасность и взаимодействие среди американских, европейских вооруженных сил и сил НАТО, и помочь противодействию российской агрессии".
Приоритетными получателями средств названы Болгария, Грузия, Польша, Румыния, Турция и Украина.
Подготовленный администрацией США проект бюджета на 2022 финансовый год будет направлен на рассмотрение в Конгресс.
Проект бюджета, в том числе, объединяет крупные инициативы, о которых объявил американский президент: "План поддержки американских семей" стоимостью 1,8 трлн долларов и "Американский план занятости" стоимостью 2,3 трлн долларов, а также 1,5 трлн долларов на дискреционные расходы.
Таким образом, вместе с программами, которые не требуют ежегодного утверждения, бюджет на 2022 финансовый год потребует 6 трлн долларов, где большие инвестиции будут направлены в образование, здравоохранение, науку и инфраструктуру.
Напомним, Украина планирует получить от Соединенных Штатов вакцину от коронавируса в рамках программы помощи нуждающимся странам со стороны американского государства.
Кроме того, Белый дом анонсировал выделение 80 млн доз вакцин от коронавируса нуждающимся странам.
По словам Байдена, США станут "арсеналом вакцин" от коронавируса для нуждающихся стран. Штаты хотят поставить больше вакцин, чем Россия и Китай.