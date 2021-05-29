Госдеп США просит 6 млрд долларов для сдерживания угроз за рубежом, в том числе РФ

Госдепартамент США запрашивает 6,1 млрд долларов на финансовую помощь иностранным государствам в военных целях. В частности, почти 300 млн долларов странам Евразии в целях противодействия угрозам из России.

Об этом говорится в плане бюджета, опубликованном в пятницу ведомством .

В плане бюджета говорится, что этот запрос в случае его одобрения будет способствовать обеспечению безопасности граждан США за счет за счет усиления военной поддержки ключевых союзников США и правительств стран-партнеров, чтобы они могли способствовать региональной и глобальной стабильности и противодействовать транснациональным угрозам, включая терроризм и торговлю наркотиками, оружием и людьми.

В частности, в нем отмечается, что стратегические приоритеты в области безопасности в Евразии заключаются в противодействии российскому влиянию и агрессии посредством укрепления возможностей союзников и партнеров обеспечивать собственную защиту за счет улучшения взаимодействия с НАТО и другими Западными силами.

В число приоритетных получателей средств, согласно подготовленном администрацией США проекту бюджета, входят Украина, Грузия, Эстония, Латвия и Литва.

Кроме того, 112 млн долларов Госдеп просит выделить на обучение иностранных военных. Так, порядка 27 млн долларов предлагается направить в Европу и в Евразию, чтобы "усилить региональную безопасность и взаимодействие среди американских, европейских вооруженных сил и сил НАТО, и помочь противодействию российской агрессии".

Приоритетными получателями средств названы Болгария, Грузия, Польша, Румыния, Турция и Украина.

Подготовленный администрацией США проект бюджета на 2022 финансовый год будет направлен на рассмотрение в Конгресс.

Проект бюджета, в том числе, объединяет крупные инициативы, о которых объявил американский президент: "План поддержки американских семей" стоимостью 1,8 трлн долларов и "Американский план занятости" стоимостью 2,3 трлн долларов, а также 1,5 трлн долларов на дискреционные расходы.

Таким образом, вместе с программами, которые не требуют ежегодного утверждения, бюджет на 2022 финансовый год потребует 6 трлн долларов, где большие инвестиции будут направлены в образование, здравоохранение, науку и инфраструктуру.