Россия заявила о планах создать новые военные соединения для "ответа" НАТО
В России заявили, что создадут новые военные соединения у западных границ. Так они хотят "противостоять" НАТО.
Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, сообщает "РИА Новости".
Он уточнил, что это будет ответом на активность стран НАТО во главе с США, которые наращивают интенсивность полетов и присутствие боевых кораблей у российских границ.
"Действия наших западных коллег разрушают систему безопасности в мире и вынуждают нас принять меры адекватного противодействия. Мы постоянно совершенствуем боевой состав войск", - добавил министр.
В новые подразделения поставят современное вооружение и технику. Всего в этом году войска ЗВО планируют укомплектовать двумя тысячами единицами оружия.
Напомним, Госдеп США просит 6 млрд долларов для сдерживания угроз за рубежом, в том числе со стороны РФ.
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