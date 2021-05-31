ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Россия заявила о планах создать новые военные соединения для "ответа" НАТО

Новина українською →
Москва, Понедельник 31 мая 2021 14:56
Россия заявила о планах создать новые военные соединения для "ответа" НАТО Фото: глава Минобороны РФ Сергей Шойгу (kremlin ru)
Автор: Анастасия Рокитна

В России заявили, что создадут новые военные соединения у западных границ. Так они хотят "противостоять" НАТО.

Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, сообщает "РИА Новости".

Он уточнил, что это будет ответом на активность стран НАТО во главе с США, которые наращивают интенсивность полетов и присутствие боевых кораблей у российских границ.

"Действия наших западных коллег разрушают систему безопасности в мире и вынуждают нас принять меры адекватного противодействия. Мы постоянно совершенствуем боевой состав войск", - добавил министр.

В новые подразделения поставят современное вооружение и технику. Всего в этом году войска ЗВО планируют укомплектовать двумя тысячами единицами оружия.

Напомним, Госдеп США просит 6 млрд долларов для сдерживания угроз за рубежом, в том числе со стороны РФ.

Ранее в России назвали условие возвращения Донбасса в состав Украины.

Отметим, президент Украины Владимир Зеленский заявил, если Россия пойдет на полномасштабную эскалацию - может начаться мировая война.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины В мире Российская Федерация НАТО войска
NEWS
Резкий спад: в Украине 1703 новых случая коронавируса
Резкий спад: в Украине 1703 новых случая коронавируса
DAILY
Слово народу. Смогут ли украинцы управлять страной через референдумы
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Слово народу. Смогут ли украинцы управлять страной через референдумы