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Росія заявила про плани створити нові військові з'єднання для "відповіді" НАТО

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Москва, Понеділок 31 травня 2021 14:56
Росія заявила про плани створити нові військові з'єднання для "відповіді" НАТО Фото: голова Міноборони РФ Сергій Шойгу (kremlin ru)
Автор: Анастасія Рокитна

У Росії заявили, що створять нові військові з'єднання біля західних кордонів. Так вони хочуть "протистояти" НАТО.

Про це заявив голова Міноборони РФ Сергій Шойгу, повідомляє "РИА Новости".

Він уточнив, що це буде відповіддю на активність країн НАТО на чолі з США, які нарощують інтенсивність польотів і присутність бойових кораблів біля російських кордонів.

"Дії наших західних колег руйнують систему безпеки в світі і змушують нас вжити заходів адекватної протидії. Ми постійно вдосконалюємо бойовий склад військ", - додав міністр.

У нові підрозділи поставлять сучасне озброєння і техніку. Всього цього року війська ЗВО планують укомплектувати двома тисячами одиницями зброї.

Нагадаємо, Держдеп США просить 6 млрд доларів для стримування загроз за кордоном, у тому числі з боку РФ.

Раньше у Росії назвали умову повернення Донбасу до складу України.

Зазначимо, президент України Володимир Зеленський заявив, якщо Росія піде на повномасштабну ескалацію - може початися світова війна.

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