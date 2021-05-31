Росія заявила про плани створити нові військові з'єднання для "відповіді" НАТО

У Росії заявили, що створять нові військові з'єднання біля західних кордонів. Так вони хочуть "протистояти" НАТО.

Про це заявив голова Міноборони РФ Сергій Шойгу, повідомляє "РИА Новости" .

Він уточнив, що це буде відповіддю на активність країн НАТО на чолі з США, які нарощують інтенсивність польотів і присутність бойових кораблів біля російських кордонів.

"Дії наших західних колег руйнують систему безпеки в світі і змушують нас вжити заходів адекватної протидії. Ми постійно вдосконалюємо бойовий склад військ", - додав міністр.

У нові підрозділи поставлять сучасне озброєння і техніку. Всього цього року війська ЗВО планують укомплектувати двома тисячами одиницями зброї.