Россия заявила о перехвате разведывательного самолета США у Камчатки

В Министерстве обороны РФ заявили о перехвате разведывательного самолета ВМС США у Камчатки. Радары обнаружили над Тихим океаном воздушную цель.

После того, как иностранный самолет развернулся от границы России, МиГ-31 благополучно вернулся на аэродром базирования, сообщили в Минобороны.

"Для опознавания воздушной цели и сопровождения с аэродрома в Камчатском крае поднялся истребитель МиГ-31. Экипаж истребителя идентифицировал воздушную цель как стратегический разведывательный самолет RC-135 ВВС США", - говориться в заявлении.

В РФ заявили, что нарушения государственной границы Российской Федерации не допущено и сопровождающий полет проводился в соответствии с нормами международного права.