Росія заявила про перехоплення розвідувального літака США біля Камчатки

У Міністерстві оборони РФ заявили про перехоплення розвідувального літака ВМС США біля Камчатки. Радари виявили над Тихим океаном повітряну ціль.

Після того, як іноземний літак розвернувся від кордону Росії, Міг-31 благополучно повернувся на аеродром базування, повідомили в Міноборони.

"Для розпізнавання повітряної цілі та супроводження з аеродрому в Камчатському краї піднявся винищувач Міг-31. Екіпаж винищувача ідентифікував повітряну ціль як стратегічний розвідувальний літак RC-135 ВПС США", - говориться в заяві.

В РФ заявили, що порушення державного кордону Російської Федерації не допущено і супроводжуючий політ проводився у відповідності з нормами міжнародного права.