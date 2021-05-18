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Россия заявила о "непростом периоде" в отношениях с Германией

Автор: Анастасия Рокитна

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил о "непростом периоде" в отношениях с Германией. Германия усиливает "линию на сдерживание России".

Об этом сообщает "Интерфакс".

По его словам, Россию регулярно "с высоких трибун представляют чуть ли не как угрозу европейской безопасности".

"Непростой период переживают и российско-германские отношения. Приходится констатировать, что в Берлине лишь усилили линию на системное сдерживание России", - считает Лавров.

Более того, министр заявил, что "зашкаливает антироссийская заряженность отдельных немецких СМИ". По его словам, Россия не заинтересована в конфронтации с Германией.

"Делая все необходимое для защиты национальных интересов, в отношениях с Германией, мы выступаем за формирование положительной повестки дня по самому широкому спектру тем", - сказал он.

Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен назвал Россию угрозой для Европы из-за ситуации на границе с Украиной и строительства "Северного потока-2".

Он также заявил, что США выступают решительно против российско-немецкого газопровода "Северный поток-2".

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