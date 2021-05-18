Россия заявила о "непростом периоде" в отношениях с Германией

По его словам, Россию регулярно "с высоких трибун представляют чуть ли не как угрозу европейской безопасности".

"Непростой период переживают и российско-германские отношения. Приходится констатировать, что в Берлине лишь усилили линию на системное сдерживание России", - считает Лавров.

Более того, министр заявил, что "зашкаливает антироссийская заряженность отдельных немецких СМИ". По его словам, Россия не заинтересована в конфронтации с Германией.

"Делая все необходимое для защиты национальных интересов, в отношениях с Германией, мы выступаем за формирование положительной повестки дня по самому широкому спектру тем", - сказал он.