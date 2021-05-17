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Блинкен назвал Россию угрозой для Европы из-за ситуации на границе с Украиной

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Вашингтон, Понедельник 17 мая 2021 15:55
Блинкен назвал Россию угрозой для Европы из-за ситуации на границе с Украиной Фото: госсекретарь США Энтони Блинкен (Chris J Ratcliffe/Getty Images)
Автор: Анастасия Рокитна

Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал Россию угрозой для Европы. В частности, из-за наращивания войск возле украинской границы.

Об этом он заявил на совместном брифинге с министром иностранных дел Дании Йеппе Кофодом.

По его словам, РФ представляет угрозу для Европы в сфере энергетики и из-за ситуации на границе с Украиной.

"Мы также разделяем обеспокоенность по поводу угрозы, которую Россия представляет для Европы в свете недавнего наращивания военного присутствия на границе с Украиной, и угрозы для европейской энергетической безопасности, исходящей от газопровода "Северный поток-2", - заявил Блинкен.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина и США едины в вопросе строительства российского газопровода "Северный поток-2" в Европу.

Отметим, ранее Блинкен заявил, что Россия продвигает свои интересы в Европе по строительству газопровода "Северный поток-2". В то же время, это строительствто является угрозой для Украины.

Кроме того, Блинкен и глава МИД Германии Хайко Маас обсудили во время саммита G7 в Лондоне строительство "Северного потока-2". Дипломаты не смогли выработать общей позиции по газопроводу.

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