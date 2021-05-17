Блинкен назвал Россию угрозой для Европы из-за ситуации на границе с Украиной
Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал Россию угрозой для Европы. В частности, из-за наращивания войск возле украинской границы.
Об этом он заявил на совместном брифинге с министром иностранных дел Дании Йеппе Кофодом.
По его словам, РФ представляет угрозу для Европы в сфере энергетики и из-за ситуации на границе с Украиной.
"Мы также разделяем обеспокоенность по поводу угрозы, которую Россия представляет для Европы в свете недавнего наращивания военного присутствия на границе с Украиной, и угрозы для европейской энергетической безопасности, исходящей от газопровода "Северный поток-2", - заявил Блинкен.
Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина и США едины в вопросе строительства российского газопровода "Северный поток-2" в Европу.
Отметим, ранее Блинкен заявил, что Россия продвигает свои интересы в Европе по строительству газопровода "Северный поток-2". В то же время, это строительствто является угрозой для Украины.
Кроме того, Блинкен и глава МИД Германии Хайко Маас обсудили во время саммита G7 в Лондоне строительство "Северного потока-2". Дипломаты не смогли выработать общей позиции по газопроводу.