Блинкен назвал Россию угрозой для Европы из-за ситуации на границе с Украиной

Об этом он заявил на совместном брифинге с министром иностранных дел Дании Йеппе Кофодом.

По его словам, РФ представляет угрозу для Европы в сфере энергетики и из-за ситуации на границе с Украиной.

"Мы также разделяем обеспокоенность по поводу угрозы, которую Россия представляет для Европы в свете недавнего наращивания военного присутствия на границе с Украиной, и угрозы для европейской энергетической безопасности, исходящей от газопровода "Северный поток-2", - заявил Блинкен.