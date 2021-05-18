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Росія заявила про "непростий період" у відносинах з Німеччиною

Автор: Анастасія Рокитна

Голова Міністерства закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив про "непростий період" у відносинах з Німеччиною. Німеччина посилює "лінію на стримування Росії".

Про це повідомляє "Інтерфакс".

За його словами, Росію регулярно "з високих трибун представляють мало не як загрозу європейській безпеці".

"Непростий період переживають і російсько-німецькі відносини. Доводиться констатувати, що в Берліні лише посилили лінію на системне стримування Росії", - вважає Лавров.

Більш того, міністр заявив, що "зашкалює антиросійська зарядженість окремих німецьких ЗМІ". За його словами, Росія не зацікавлена в конфронтації з Німеччиною.

"Роблячи все необхідне для захисту національних інтересів, у відносинах з Німеччиною, ми виступаємо за формування позитивного порядку денного по найширшому спектру тем", - сказав він.

Нагадаємо, держсекретар США Ентоні Блінкен назвав Росію загрозою для Європи через ситуацію на кордоні з Україною та будівництво "Північного потоку-2".

Він також заявив, що США виступають рішуче проти російсько-німецького газопроводу "Північний потік-2".

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