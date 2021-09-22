Россия заявила о якобы утрате биологического суверенитета в Грузии

В Российской Федерации считают, что соседняя Грузия якобы утратила биологический и эпидемиологический суверенитет. Это, в свою очередь, представляет угрозу для Москвы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА Новости" .

По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповы, лаборатория Лугара в Грузии представляет очень высокие риски для России

"Это происходит в стране, у которой, на мой взгляд, утрачен биологический и эпидемиологический суверенитет. Это, конечно, очень высокие риски для нас", - заявила она.

Отметим, речь идет об Исследовательском центре общественного здравоохранения имени Лугара в пригороде Тбилиси. Москва полагает, что там якобы находится медицинское исследовательское подразделение Сухопутных войск США, которое изучает особо опасные инфекционные болезни.

Грузинская власть опровергает это, поскольку лаборатория занимается исключительно научной работой.