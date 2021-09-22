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Россия заявила о якобы утрате биологического суверенитета в Грузии

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Москва, Среда 22 сентября 2021 12:01
Россия заявила о якобы утрате биологического суверенитета в Грузии Фото: глава Роспотребнадзора Анна Попова (kremlin ru)
Автор: Юлия Бойко

В Российской Федерации считают, что соседняя Грузия якобы утратила биологический и эпидемиологический суверенитет. Это, в свою очередь, представляет угрозу для Москвы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА Новости".

По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповы, лаборатория Лугара в Грузии представляет очень высокие риски для России

"Это происходит в стране, у которой, на мой взгляд, утрачен биологический и эпидемиологический суверенитет. Это, конечно, очень высокие риски для нас", - заявила она.

Отметим, речь идет об Исследовательском центре общественного здравоохранения имени Лугара в пригороде Тбилиси. Москва полагает, что там якобы находится медицинское исследовательское подразделение Сухопутных войск США, которое изучает особо опасные инфекционные болезни.

Грузинская власть опровергает это, поскольку лаборатория занимается исключительно научной работой.

Напомним, ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявлял, что на территории стран СНГ якобы работают лаборатории по созданию биологического оружия в интересах США. При этом утверждалось, что такие лаборатории якобы есть и в Украине.

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