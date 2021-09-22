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Росія заявила про нібито втрату біологічного суверенітету в Грузії

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Москва, Середа 22 вересня 2021 12:01
Росія заявила про нібито втрату біологічного суверенітету в Грузії Фото: глава Росспоживнагляду Анна Попова (kremlin ru)
Автор: Юлія Бойко

У Російській Федерації вважають, що сусідня Грузія нібито втратила біологічний і епідеміологічний суверенітет. Це, в свою чергу, становить загрозу для Москви.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РИА Новости".

За словами глави Росспоживнагляду Анни Попови, лабораторія Лугара в Грузії представляє дуже високі ризики для Росії

"Це відбувається в країні, у якій, на мій погляд, втрачено біологічний і епідеміологічний суверенітет. Це, звичайно, дуже високі ризики для нас", - заявила вона.

Зазначимо, мова йде про Дослідницький центр громадської охорони здоров'я імені Лугара в передмісті Тбілісі. Москва вважає, що там нібито знаходиться медичний дослідницький підрозділ Сухопутних військ США, який вивчає особливо небезпечні інфекційні хвороби.

Грузинська влада спростовує це, оскільки лабораторія займається виключно науковою роботою.

Нагадаємо, раніше секретар Ради безпеки Росії Микола Патрушев заявляв, що на території країн СНД нібито працюють лабораторії зі створення біологічної зброї в інтересах США. При цьому стверджувалося, що такі лабораторії нібито є і в Україні.

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