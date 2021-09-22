Росія заявила про нібито втрату біологічного суверенітету в Грузії

У Російській Федерації вважають, що сусідня Грузія нібито втратила біологічний і епідеміологічний суверенітет. Це, в свою чергу, становить загрозу для Москви.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РИА Новости" .

За словами глави Росспоживнагляду Анни Попови, лабораторія Лугара в Грузії представляє дуже високі ризики для Росії

"Це відбувається в країні, у якій, на мій погляд, втрачено біологічний і епідеміологічний суверенітет. Це, звичайно, дуже високі ризики для нас", - заявила вона.

Зазначимо, мова йде про Дослідницький центр громадської охорони здоров'я імені Лугара в передмісті Тбілісі. Москва вважає, що там нібито знаходиться медичний дослідницький підрозділ Сухопутних військ США, який вивчає особливо небезпечні інфекційні хвороби.

Грузинська влада спростовує це, оскільки лабораторія займається виключно науковою роботою.