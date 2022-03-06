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Россия заявила, что будет наносить новые удары по украинским предприятиям ОПК

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Воскресенье 06 марта 2022 18:42
Россия заявила, что будет наносить новые удары по украинским предприятиям ОПК Фото: Российский военный (Getty Images)
Автор: Светлана Мащенко

В РФ анонсировали новые удары "высокоточным" оружием по украинским предприятиям оборонно-промышленного комплекса.

Об этом пишут РИА-Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

"В рамках выполнения задачи по демилитаризации Украины российские вооруженные силы будут наносить высокоточным оружием поражение украинским предприятиям оборонно-промышленного комплекса", - говорится в сообщении.

В российском ведомстве также заявили, что во избежание угрозы жизни работникам предприятий украинского ОПК они заблаговременно предупреждают о планируемых ударах по таким объектам.

Напомним, что 6 марта Винница подверглась мощной ракетной атаке, разрушен аэропорт.

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