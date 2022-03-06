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Росія заявила, що завдаватиме нових ударів по українських підприємствах ОПК

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Неділя 06 березня 2022 18:42
Росія заявила, що завдаватиме нових ударів по українських підприємствах ОПК Фото: російський військовий (Getty Images)
Автор: Світлана Мащенко

У РФ анонсували нові удари "високоточною" зброєю по українських підприємствах оборонно-промислового комплексу.

Про це пишуть РИА-Новости з посиланням на Міноборони РФ.

"У рамках виконання завдання з демілітаризації України російські збройні сили завдаватимуть високоточною зброєю ураження українським підприємствам оборонно-промислового комплексу", - йдеться в повідомленні.

У російському відомстві також заявили про те, що заради уникнення загрози життю працівникам підприємств українського ОПК завчасно попереджають про плановані удари по таких об'єктах.

Нагадаємо, що 6 березня Вінниця зазнала потужної ракетної атаки, зруйнований аеропорт.

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