Появилось фото и видео из Винницы, по которой враг выпустил 8 ракет, разрушив аэропорт

Днем 6 марта враг совершил обстрел Винницы , по которой было выпущено 8 ракет, разрушен аэропорт, пострадал военный объект.

"Винничане, у нас нехорошая новость. В результате ракетного обстрела в район Гавришовки было попадание в военный объект. Сейчас работает ГСЧС", - заявил председатель Винницкой ОГА, Сергей Борзов.

"Только что мне доложили о ракетном ударе по Виннице. Восемь ракет против нашего города, против нашей доброй мирной Винницы, которая никогда не угрожала России. Ракетный удар жесткий, циничный, полностью разрушен аэропорт", - заявил Владимир Зеленский.

Так сейчас выглядит аэропорт Винницы.

Еще несколько фото последствий ракетного обстрела города:

Фото: mil.in.ua