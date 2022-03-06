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Появилось фото и видео из Винницы, по которой враг выпустил 8 ракет, разрушив аэропорт

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Винница, Воскресенье 06 марта 2022 15:36
Появилось фото и видео из Винницы, по которой враг выпустил 8 ракет, разрушив аэропорт Коллаж РБК-Украина: Обстрел Винницы 6 марта
Автор: Светлана Мащенко

Днем 6 марта враг совершил обстрел Винницы, по которой было выпущено 8 ракет, разрушен аэропорт, пострадал военный объект.

Появились фото и видео последствий авиаудара.

"Винничане, у нас нехорошая новость. В результате ракетного обстрела в район Гавришовки было попадание в военный объект. Сейчас работает ГСЧС", - заявил председатель Винницкой ОГА, Сергей Борзов.

"Только что мне доложили о ракетном ударе по Виннице. Восемь ракет против нашего города, против нашей доброй мирной Винницы, которая никогда не угрожала России. Ракетный удар жесткий, циничный, полностью разрушен аэропорт", - заявил Владимир Зеленский.

Так сейчас выглядит аэропорт Винницы.

Еще несколько фото последствий ракетного обстрела города:

Появилось фото и видео из Винницы, по которой враг выпустил 8 ракет, разрушив аэропорт

Появилось фото и видео из Винницы, по которой враг выпустил 8 ракет, разрушив аэропорт

Фото: mil.in.ua

Ранее мы писали, что на Коростень Житомирской области сбросили 300-килограммовую бомбу, которая не взорвалась.

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