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Россия уже завтра получит новую конституцию. Путин подписал указ

Новости » Политика     03.07.2020 - 15:54
Россия уже завтра получит новую конституцию. Путин подписал указ
Фото: Владимир Путин (kremlin.ru)

Поправки в конституцию 4 июля вступят в силу

Президент России Владимир Путин подписал указ о публикации конституции страны с внесенными поправками. Новая редакция конституции вступают в силу с 4 июля 2020.

Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.

Согласно указу, поправки в конституцию Российской Федерации, предусмотренные соответствующим законом и поддержанные на общероссийском голосовании, вступают в силу 4 июля 2020 года. Кроме того, Федеральной службе охраны Российской Федерации поручено опубликовать новую редакцию конституции.

Сегодня Центральная избирательная комиссуй России утвердила окончательные итоги общероссийского голосования. Поправки поддержали 77,92% избирателей или 57,7 млн человек. Против высказались 15,7 млн - 21,27%.

Напомним, главным пунктом поправок в конституцию России стало обнуление президентских сроков Владимира Путина, который сможет теперь законно баллотироваться на следующих выборах 2024 и 2030 года.

Как заявили в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, жителей оккупированного Донбасса с российскими паспортами возили в РФ для участия в этом референдуме.

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Автор: РБК-Украина

Теги Новости Украины Владимир ПутинРоссийская ФедерацияКонституция
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