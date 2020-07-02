Оккупанты возили жителей Донбасса в РФ для голосования за изменения в Конституцию

Фото: пункт пропуска (facefacebook com skhidneregionalneypravlinnya)

В голосовании принимали участие украинцы с российским паспортом

Россия привлекла к голосованию за поправки в Конституцию жителей временно оккупированных регионов Донецкой области. Проголосовать могли граждане, которые получили российский паспорт.

Об этом сообщили в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

По данным ведомства, жителей Донецкой области начали организованно возить в Россию еще 24 июня.

"Оккупационная "власть" обеспечивала организованные поездки жителей Донетчины, которые имеют российские паспорта, в Ростовскую область РФ для голосования за изменения в конституцию РФ", - говорится в сообщении.

В МинВОТ подчеркнули, что при этом все КПВВ в Донецкой области остаются закрытыми: боевики продолжают в одностороннем порядке блокировать их работу.

По словам вице-премьер-министра - министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексея Резникова, это вопрос будет вынесен украинской стороной на следующем заседании Трехсторонней контактной группы в Минске. Заседание должно состояться на следующей неделе.

Голосование за поправки к конституции РФ длилось с 25 июня до вечера 1 июля. "За" высказались почти 78% россиян.

Поправки позволят Владимиру Путину баллотироваться на выборах 2024 года и оставаться у власти до 2036 года.

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Автор: Роман Калиниченко