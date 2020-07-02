Обнуление сроков Путина поддержали почти 78% россиян

Фото: Владимир Путин (kremlin.ru)

Путин сможет считаться легитимным до 2036 года

Центральная избирательная комиссия России обработала 100% протоколов на голосовании по поправкам в конституцию страны. В поддержку изменений высказались 77,92% избирателей.

Об этом сообщается на сайте ЦИК РФ.

Голосование по поправкам в Конституцию РФ продолжлаось с 25 июня до вечера 1 июля.

Одним из пунктов изменений стала норма о том, что президентские сроки Владимира Путина больше не учитываются. Это позволит ему баллотироваться на выборах 2024 года и оставаться у власти до 2036 года.

Отметим, Государственная дума 10 марта поддержала поправку о снятии ограничения на число президентских сроков в Российской Федерации.

Поправку внесла депутат от "Единой России" Валентина Терешкова, первая в мире женщина-космонавт, получившая за это награду еще из рук генсека КПСС Никиты Хрущева.

"Поправка применяется к лицу, занимавшему и (или) занимающему должность президента РФ, без учета числа сроков, в течение которых оно занимало и (или) занимает эту должность на момент вступления в силу поправки к Конституции РФ", - говорится в поправке.

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Автор: Александр Белоус