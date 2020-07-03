Росія вже завтра отримає нову конституцію. Путін підписав указ

Фото: Володимир Путін (kremlin.ru)

Поправки до конституції 4 липня набудуть чинності

Президент Росії Володимир Путін підписав указ про публікацію конституції країни з внесеними поправками. Нова редакція конституції набуде чинності з 4 липня 2020.

Відповідний указ опубліковано на сайті Кремля.

Згідно з указом, поправки до конституції Російської Федерації, передбачені відповідним законом та підтримані на загальноросійському голосуванні, набирають чинності 4 липня 2020 року. Крім того, Федеральній службі охорони Російської Федерації доручено опублікувати нову редакцію конституції.

Сьогодні Центральна виборча комиссуй Росії затвердила остаточні підсумки загальноросійського голосування. Поправки підтримали 77,92% виборців або 57,7 млн осіб. Проти висловилися 15,7 млн - 21,27%.

Нагадаємо, головним пунктом поправок до конституції Росії стало обнулення президентських термінів Володимира Путіна, який зможе тепер законно балотуватися на наступних виборах 2024 і 2030 року.

Як повідомили у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, жителів окупованого Донбасу з російськими паспортами возили до РФ для участі в цьому референдумі.

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Автор: РБК-Україна