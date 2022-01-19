Россия завершила вывод сил ОДКБ из Казахстана

Последние четыре военно-транспортных самолета РФ с военными на борту вылетели из Нур-Султана и Алматы в рамках вывода сил ОДКБ из Казахстана. На этих самолетах возвращаются в Россию подразделения "миротворцев" и их командование.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны РФ .

"Четыре самолета военно-транспортной авиации (ВТА) ВКС России с российскими миротворцами на борту вылетели из городов Нур-Султан и Алматы Республики Казахстан. На этих самолетах вернутся домой последние подразделения миротворцев и командование российским миротворческим контингентом во главе с генерал-полковником Андреем Сердюковым", - говорится в сообщении российского ведомства.

При этом уточняется, что ранее самолетами военно-транспортной авиации ВКС России домой вернулись миротворческие контингенты Армении, Беларуси и Таджикистана. Миротворцы из Киргизской Республики вернулись домой, совершив марш в составе колонны со штатной техникой и вооружением.

"Самолетами военно-транспортной авиации Минобороны России Ил-76 и Ан-124 для возвращения миротворцев ОДКБ домой было выполнено более 100 рейсов из Казахстана в Подмосковье, в города Иваново, Ульяновск, Ереван, Душанбе, Минск", - уточняется в сообщении.