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В Казахстане начался вывод войск ОДКБ

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Казахстан, Четверг 13 января 2022 10:40
В Казахстане начался вывод войск ОДКБ Фото: силы ОДКБ начали покидать Казахстан (t.me nexta_live)
Автор: Ольга Белей

Организация Договора о коллективной безопасности начала выводить свои войска из Казахстана, где они находились в рамках "миротворческой" миссии. В данный момент в стране находятся около 2000 военных из России, Беларуси, Кыргызстана, Армении и Таджикистана.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал "Хабар 24".

"Сегодня, 13 января, миротворческие силы ОДКБ начали покидать Казахстан. Накануне зарубежный контингент передал охрану стратегических объектов нашим военным", - рассказал корреспондент.

Ожидается, что вывод "миротворцев" будет проходить в течение 10 дней. В данный момент в стране находятся около 2000 военных из России, Беларуси, Кыргызстана, Армении и Таджикистана.

СМИ уточняет, что контингент ОДКБ не участвовал в боевых действиях на территории государства, а осуществлял охрану стратегических объектов в Алматы и прилегающих к городу районов.

"Временный штаб сил Организации договора о коллективной безопасности располагался на территории Военного института сухопутных войск. И вот сегодня, подразделения миротворцев и техника, прибывшая вместе с ними, начнут возвращаться в пункты постоянной дислокации в свои страны", - говорится в сообщении.

Из алматинского аэропорта планируется осуществить около 100 рейсов, чтоб вернуть обратно десантников и технику.

Напомним, протесты в Казахстане начались 2 января. Они вспыхнули из-за резкого подорожания сжиженного газа. Кроме того, участники протестов выдвинули политические требования, в последствии начались столкновения с силовиками, захват административных зданий и мародерство.

В результате беспорядков бизнес в стране понес огромный ущерб. Он составляет около 95,3 млрд тенге (более 220 млн долларов). При этом большая часть потерь приходится на Алматы.

Отметим, в Казахстане заявили о завершении АТО почти во всех регионах страны. В трех регионах страны антитеррористическая операция продолжается.

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