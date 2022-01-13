В Казахстане начался вывод войск ОДКБ

Организация Договора о коллективной безопасности начала выводить свои войска из Казахстана, где они находились в рамках "миротворческой" миссии. В данный момент в стране находятся около 2000 военных из России, Беларуси, Кыргызстана, Армении и Таджикистана.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал " Хабар 24 ".

"Сегодня, 13 января, миротворческие силы ОДКБ начали покидать Казахстан. Накануне зарубежный контингент передал охрану стратегических объектов нашим военным", - рассказал корреспондент.



Ожидается, что вывод "миротворцев" будет проходить в течение 10 дней. В данный момент в стране находятся около 2000 военных из России, Беларуси, Кыргызстана, Армении и Таджикистана.

СМИ уточняет, что контингент ОДКБ не участвовал в боевых действиях на территории государства, а осуществлял охрану стратегических объектов в Алматы и прилегающих к городу районов.

"Временный штаб сил Организации договора о коллективной безопасности располагался на территории Военного института сухопутных войск. И вот сегодня, подразделения миротворцев и техника, прибывшая вместе с ними, начнут возвращаться в пункты постоянной дислокации в свои страны", - говорится в сообщении.

Из алматинского аэропорта планируется осуществить около 100 рейсов, чтоб вернуть обратно десантников и технику.