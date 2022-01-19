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Росія завершила виведення сил ОДКБ з Казахстану

Автор: Ольга Белей

Останні чотири військово-транспортні літаки РФ з військовими на борту вилетіли з Нур-Султана і Алмати в рамках виведення сил ОДКБ з Казахстану. На цих літаках повертаються в Росію підрозділи "миротворців" і їх командування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони РФ.

"Чотири літаки військово-транспортної авіації (ВТА) ВКС Росії з російськими миротворцями на борту вилетіли з міст Нур-Султан і Алмати Республіки Казахстан. На цих літаках повернуться додому останні підрозділи миротворців і командування російським миротворчим контингентом на чолі з генерал-полковником Андрієм Сердюковим", - йдеться в повідомленні російського відомства.

При цьому уточнюється, що раніше літаками військово-транспортної авіації ВКС Росії додому повернулися миротворчі контингенти Вірменії, Білорусі та Таджикистану. Миротворці з Киргизької Республіки повернулися додому, зробивши марш у складі колони зі штатною технікою і озброєнням.

"Літаками військово-транспортної авіації Міноборони Росії Іл-76 і Ан-124 для повернення миротворців ОДКБ додому було виконано більше 100 рейсів з Казахстану в Підмосков'я, в міста Іваново, Ульяновськ, Єреван, Душанбе, Мінськ", - уточнюється в повідомленні.

Нагадаємо, 13 січня у Казахстані почалося виведення військ ОДКБ.

Зазначимо, протести в Казахстані почалися 2 січня. Вони спалахнули через різке подорожчання скрапленого газу. Крім того, учасники протестів висунули політичні вимоги, надалі почалися зіткнення з силовиками, захоплення адміністративних будівель і мародерство.

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Казахстан