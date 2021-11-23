Россия затягивает дела в ЕСПЧ, - экс-уполномоченный Евросуда

Финальных решений ЕСПЧ по украино-российским спорам не стоит ждать быстро. Поскольку РФ всячески пытается помешать этому процессу.
Об этом говорится в материале "Время правосудия. Как Украина наказывает Россию в международных судах".
Как пояснил изданию бывший уполномоченный Украины по делам ЕСПЧ Назар Кульчицкий, Россия намеренно "тормозит" судебные процессы, в которых ее позиции выглядят уязвимо.
"Я уверен, что это не Европейский суд по правам человека их (дела, - ред.) затягивает, а РФ постоянно просит сдвинуть сроки якобы для подачи дополнительной информации, документов и т. д. Россия делает все возможное для затягивания - это факт", - отметил он.
Вместе с тем юрист признал, что и ЕСПЧ со своей стороны межгосударственные дела рассматривает очень долго. Это, по его словам, связано и со сложностью, объемом этих дел и большим количеством эпизодов.
Напомним, РБК-Украина писало, почему Европейский суд по правам человека планировал начать слушания в "Донбасской делу" в ноябре, но в последний момент РФ сорвала заседание.
Добавим, юрист объяснил, почему украинское дело в Гаагском трибунале сейчас находится в "подвешенном состоянии".