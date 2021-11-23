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"На нас смотрят как на дикарей". Бывший судья Гаагского трибунала об украинском деле в суде

Новина українською →
Киев, Вторник 23 ноября 2021 09:40
"На нас смотрят как на дикарей". Бывший судья Гаагского трибунала об украинском деле в суде Фото: юрист назвал причину задержки рассмотрения украинского дела против РФ в Гааге (nos.nl/photo.ANP)
Автор: Мария Кучерявец, Олег Черныш

Украинское дело в Гаагском трибунале сейчас находится в "подвешенном состоянии". Поскольку предварительное изучение завершено, а официальное расследование еще не начато.

Об этом говорится в материале "Время правосудия. Как Украина наказывает Россию в международных судах".

Бывший судья Гаагского трибунала по Югославии, юрист Владимир Василенко назвал одну из причин задержки.

"Первое, что нам надо сделать, это ратифицировать статут МУС. Потому что сейчас на нас там смотрят, как на дикарей. Ведь мы от них требуем рассматривать дела, но ратифицировать Римский устав не хотим", - сказал он в комментарии РБК-Украина.

Вместе с тем юрист призвал не идеализировать работу Международного уголовного суда и не ожидать от него чрезмерно много.

"Это сложный и долгий процесс. И даже если будут вынесены в отношении конкретных лиц приговоры, то их практически невозможно будет выполнить. Но, тем не менее, это надо делать. И Международный уголовный суд может быть для этого наиболее эффективным механизмом", - уверен Василенко.

Напомним, также РБК-Украина писало, почему Европейский суд по правам человека планировал начать слушания в "Донбасской делу" в ноябре, но в последний момент РФ сорвала заседание.

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Российская Федерация Украина Гаага
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