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Росія затягує справи в ЄСПЛ, - екс-уповноважений Євросуду

Автор: Марія Кучерявець

Фінальних рішень Європейського суду з прав людини по україно-російським спорам не варто чекати швидко. Оскільки РФ усіляко намагається завадити цьому процесу.

Про це йдеться в матеріалі "Час правосуддя. Як Україна карає Росію в міжнародних судах".

Як пояснив виданню колишній уповноважений України у справах ЄСПЛ Назар Кульчицький, Росія навмисно "гальмує" судові процеси, в яких її позиції виглядають вразливо.

"Я впевнений, що це не Європейський суд з прав людини їх (справи, - ред.) затягує, а РФ постійно просить зрушити терміни нібито для подачі додаткової інформації, документів тощо. Росія робить все можливе для затягування - це факт", - зазначив він.

Разом з тим юрист визнав, що і ЄСПЛ зі свого боку міждержавні справи розглядає дуже довго. Це, за його словами, пов'язано і зі складністю, обсягом цих справ і великою кількістю епізодів.

Нагадаємо, РБК-Україна писало, чому Європейський суд з прав людини планував почати слухання у "Донбаській справі" в листопаді, але в останній момент РФ зірвала засідання.

Додамо, юрист пояснив, чому українська справа в Гаазькому трибуналі зараз перебуває в "підвішеному стані".

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