Росія затягує справи в ЄСПЛ, - екс-уповноважений Євросуду

Як пояснив виданню колишній уповноважений України у справах ЄСПЛ Назар Кульчицький, Росія навмисно "гальмує" судові процеси, в яких її позиції виглядають вразливо.

"Я впевнений, що це не Європейський суд з прав людини їх (справи, - ред.) затягує, а РФ постійно просить зрушити терміни нібито для подачі додаткової інформації, документів тощо. Росія робить все можливе для затягування - це факт", - зазначив він.

Разом з тим юрист визнав, що і ЄСПЛ зі свого боку міждержавні справи розглядає дуже довго. Це, за його словами, пов'язано і зі складністю, обсягом цих справ і великою кількістю епізодів.