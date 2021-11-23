Украина против России в ЕСПЧ. Стала известна причина переноса дела

Европейский суд по правам человека планировал начать слушания по "Донбасскому делу" в ноябре. Однако в последний момент РФ сорвала заседание - судья, назначенный по ее квоте внезапно отказался от дела, а найти ему замену не успели.

Об этом говорится в материале " Время правосудия. Как Украина наказывает Россию в международных судах ".

"Донбасское дело" - это объединенный иск Украины и Нидерландов по многочисленным нарушениям прав человек в ОРДЛО и обстоятельствам катастрофы рейса МН-17. Новая дата слушаний - 26 января 2022 года.

"Россия таким образом пытается заблокировать разбирательство или как минимум завести в процесс более опытного и опасного для нас судью от РФ", - сказал РБК-Украина о данной ситуации собеседник в правительстве.