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Украина против России в ЕСПЧ. Стала известна причина переноса дела

Новина українською →
Киев, Вторник 23 ноября 2021 09:19
Украина против России в ЕСПЧ. Стала известна причина переноса дела Фото: ЕСПЧ будет рассматривать дело Украины против РФ в январе (osce/usmission.gov)
Автор: Олег Черныш, Анастасия Рокитна

Европейский суд по правам человека планировал начать слушания по "Донбасскому делу" в ноябре. Однако в последний момент РФ сорвала заседание - судья, назначенный по ее квоте внезапно отказался от дела, а найти ему замену не успели.

Об этом говорится в материале "Время правосудия. Как Украина наказывает Россию в международных судах".

"Донбасское дело" - это объединенный иск Украины и Нидерландов по многочисленным нарушениям прав человек в ОРДЛО и обстоятельствам катастрофы рейса МН-17. Новая дата слушаний - 26 января 2022 года.

"Россия таким образом пытается заблокировать разбирательство или как минимум завести в процесс более опытного и опасного для нас судью от РФ", - сказал РБК-Украина о данной ситуации собеседник в правительстве.

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Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Время правосудия. Как Украина наказывает Россию в международных судах