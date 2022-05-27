Россия заставляет крымчан сдавать кровь для раненых оккупантов, - Денисова

"Медицинские учреждения не могут справиться с такой нагрузкой, катастрофически не хватает крови. В связи с этим активно ведется принудительная кампания донорства крови на ТОТ Крым",- пишет Денисова.

Главный врач Симферопольской ЦРКБ издал приказ с целью увеличения запасов крови всех категорий. В то же время в Крыму было временно остановлено бесплатное предоставление медицинских услуг.

Медицинские учреждения Севастополя переполнены, а в некоторых палатах находятся до 40 пациентов.

"Чтобы пополнить банк крови, оккупационная власть требует от предпринимателей отправлять работников в пункты сдачи крови. При этом донором может стать любой - никаких медицинских документов не требуется, обследование не проводится", - добавляет омбудсмен.