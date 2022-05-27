Росія примушує кримчан здавати кров для поранених окупантів, - Денісова

"Медичні заклади не можуть впоратися з таким навантаженням, катастрофічно не вистачає крові. У зв’язку з цим активно ведеться примусова кампанія донорства крові на ТОТ Крим", - пише Денісова.

Головний лікар Сімферопольської ЦРКБ видав наказ з метою збільшення запасів крові всіх категорій. Водночас у Криму було тимчасово зупинено безоплатне надання медичних послуг.

Медичні заклади Севастополя переповнені, а в деяких палатах перебувають до 40 пацієнтів.

"Щоб поповнити банк крові, окупаційна влада вимагає від підприємців відправляти працівників до пунктів здачі крові. При цьому донором може стати будь-хто - жодних медичних документів не вимагається, обстеження не проводиться", - додає омбудсмен.