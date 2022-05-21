РФ депортировала уже более миллиона украинцев, шестая часть из них - дети, - Денисова

На утро субботы, 21 мая, Россия депортировала на свою территорию 1 377 925 человек, включая 232 480 детей. За последние сутки - 17 306, в том числе 2 213 детей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение уполномоченной Верховной рады Украины по правам человека Людмилы Денисовой.

"Заявления РФ о якобы добровольном перемещении украинцев не соответствуют действительности. У нас есть неопровержимое подтверждение принудительной и спланированной заранее депортации", - рассказала она.

По словам уполномоченной Верховной рады, людей принудительно сажают в автобусы, угрожая оружием и вывозят на российскую территорию.

"Люди окружены российскими военными с автоматами, возмущены и напуганы. Оставить место так называемой "эвакуации" решисты не позволяют. Их заставляют садиться в автобусы и только при посадке сообщают, что дальше будут везти в "фильтрационный лагерь" в Безымянном Новоазовского района и затем в Россию", - рассказала Денисова.

По очень приблизительным данным, только через этот лагерь прошли более 32 тыс. граждан.