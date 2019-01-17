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Россия не заставит Украину отказаться от прохода через Керченский пролив, - Полторак

Новости » Политика    17.01.2019 - 10:57
Россия не заставит Украину отказаться от прохода через Керченский пролив, - Полторак
Фото: Степан Полторак (mil.gov.ua)

Полторак заявил, что в Украины есть законное право прохода через Керченский пролив

Министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что Российская Федерация (РФ) не заставит Украину отказаться от прохода через Керченский пролив. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на телеканал 112.

"Конечно, на такой шаг мы не согласимся, ни одного клочка своей земли мы не отдадим, и, конечно, мы не откажемся от нашего законного права, согласно всех международных обязательств, морского права, международных договоров, проходить через Керченский пролив", - отметил Полторак.

Напомним, 25 ноября 2018 года Российская Федерация атаковала украинские корабли в районе Керченского пролива. В результате агрессивных действий РФ были захвачены три украинских судна и 24 моряка. Сейчас все они находятся на территории РФ.

Украинские моряки признали себя военнопленными. Вместе с тем, в России заявили, что моряки якобы нарушили границу РФ, за что их будут судить. Добавим, что 15 и 16 января суд Лефортово в Москве продлил срок содержания под стражей до 24 апреля (для 20 моряков) и до 26 апреля (для 4 моряков).

После этого Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест в связи с решением суда в Москве продлить содержание под стражей 24 украинских военнослужащих, которых Россия незаконно задержала в Керченском проливе.

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