Канада призвала РФ немедленно освободить украинских моряков

Фото: суд над украинскими моряками (twitter.com/bankomet)

В Канаде осуждают нелегальные действия РФ

Посольство Канады в Украине осудило нелегальные действия России, связанные с продолжением ареста для военнопленных украинских моряков. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на страницу Canada in Ukraine в Twitter.

Как отмечается, Канада взволнована такими действиями со стороны РФ и призывает немедленно освободить украинцев.

"Канада глубоко обеспокоена решением России продлить арест украинских моряков, задержанных недавно возле Керченского пролива, и призывает к их немедленному освобождению. Канада продолжает осуждать нелегальные действия России", - говорится в сообщении.

Ранее министры иностранных дел стран Балтии и Польши осудили решение суда в Москве о продлении ареста украинских моряков.

"Корабли и их экипажи необходимо немедленно освободить, и обеспечить для судов Украины и других государств свободный проход через Керченский пролив согласно международного права", - отметили в МИД Эстонии.

Напомним, Министерство иностранных дел (МИД) Украины выразило решительный протест в связи с решением суда в Москве продлить содержание под стражей 24 украинских военнослужащих, которых Россия незаконно задержала в Керченском проливе.

Отметим, 15 и 16 января суд Лефортово в Москве продлил срок содержания под стражей до 24 апреля (для 20 моряков) и до 26 апреля (для 4 моряков).