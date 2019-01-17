Росія не змусить Україну відмовитися від проходу через Керченську протоку, - Полторак

Фото: Степан Полторак (mil.gov.ua)

Полторак заявив, що для Україна має законне право проходу через Керченську протоку

Міністр оборони України Степан Полторак заявив, що Російська Федерація (РФ) не змусить Україну відмовитися від проходу через Керченську протоку. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на телеканал 112.

"Звичайно, на такий крок ми не погодимось, жодного клаптика своєї землі ми не віддамо, і, звичайно, ми не відмовимося від нашого законного права, відповідно до усіх міжнародних зобов’язань, морського права, міжнародних договорів, проходити через Керченську протоку", - зазначив Полторак.

Нагадаємо, 25 листопада 2018 року Російська Федерація атакувала українські кораблі в районі Керченської протоки. Внаслідок агресивних дій РФ були захоплені три українські судна та 24 моряки. Наразі всі вони знаходяться на території РФ.

Українські моряки визнали себе військовополоненими. Разом з тим, у Росії заявили, що моряки нібито порушили кордон РФ, за що їх судитимуть. Додамо, що 15 та 16 січня суд Лефортово у Москві продовжив термін утримання під вартою до 24 квітня (для 20 моряків) та до 26 квітня (для 4 моряків).

Після цього Міністерство закордонних справ України висловило рішучий протест у зв’язку з рішенням суду в Москві продовжити утримання під вартою 24 українських військовослужбовців, яких Росія незаконно затримала в Керченській протоці.