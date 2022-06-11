Россия заставила многие страны изменить взгляд на мировую безопасность, - премьер Японии

Вторжение России в Украину заставило изменить взгляды многих стран на глобальную безопасность. Об этом заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида на саммите по безопасности "Шангри-Ла-Диалог" в Сингапуре.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Japan Today.

Глава правительства также отметил, что Япония хоть и является миролюбивой страной, но меняющийся региональный и глобальный ландшафт безопасности побудил Токио пересмотреть свою оборонную позицию. Напомним, что правящая партия Японии поставила долгосрочные политические цели, в том числе существенное увеличение оборонного бюджета.