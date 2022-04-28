Россия запустила по Киеву 5 ракет. Это говорит о ее отношении к ООН, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на сегодняшние ракетные удары по Киеву. По словам главы государства, оккупанты выпустили по украинской столице пять ракет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение главы государства.

Как известно, ракетный удар был нанесен тогда, когда в Киеве с визитом находился генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

"И сегодня сразу по завершению наших переговоров (с генсеком ООН - ред.) в Киеве в город полетели российские ракеты. Пять ракет. И это говорит об истинном отношении России к глобальным институтам, о попытке унизить ООН. А значит, требует соответствующей мощной реакции", - подчеркнул Зеленский.